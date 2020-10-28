شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومي للحوكمة يختتم برنامجه التدريبي حول «الحوكمة وتحسين الأداء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، برنامج الحوكمة وتحسين الأداء في القطاع الحكومي لعدد 29 متدرب من 8 وزارات وجهات مختلفة، والذي عقد على مدار يومين لكل المستويات الوظيفية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد يتبنى نهج التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، كما يحرص المعهد على الأخذ بزمام المبادرة لتطوير ما يقدمه من خدمات بالاستفادة من التقدم التكنولوجي، ومواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية الاحتياجات المصرية من الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية.
من جانبها، أوضحت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا لسعي المعهد إلى القيام بكل الأنشطة البحثية والتدريبية من أجل الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز المعارف والمهارات والقدرات التنافسية للعاملين في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
وأضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الهدف من البرنامج التدريبي يتمثل في التعريف بمفهوم الحوكمة، ودورها في رفع كفاءة وفعالية الأداء الحكومي وتحسين إنتاجية الموظف، والتعرف على العوامل التي تؤثر على الأداء، بالإضافة إلى التعرف على أهم نماذج تحسين الأداء للعاملين داخل الهيئات والمؤسسات في القطاع الحكومي.
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