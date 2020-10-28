شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار وتقدير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التزامًا بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (75) لسنة 2020، الخاص بتوقيع بعض الجزاءات على الموقع الإلكتروني لمؤسسة «المصري اليوم» نظير ما توصل إليه تحقيق المجلس من وقوع مخالفات من خلال بث مواد تمس أمورا شخصية لأحد المسؤولين دون أن تكون ذات صلة بمسلك المشتغل بالعمل العام أو مستهدفة المصلحة العامة.
تعتذر «المصرى اليوم» للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عما تم نشره في الموقع الإلكتروني بتاريخ 20 مايو 2020، متعلقًا ببعض الأمور التي تقاطعت مع الأمور الشخصية للمحافظ، وتؤكد المؤسسة على تقديرها لشخصه وموقعه الرسمي.
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