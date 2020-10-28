شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة تعريفية بأنشطة مركز التطوير الوظيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم مركز التطوير الوظيفي بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تعريفية بأنشطة المركز المختلفة في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل. وشارك في الندوة، ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا الأستاذ عادل عبده، والاستاذ شريف شحاته، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والجهاز. وأكد الدكتور أحمد كمال نصاري على ضرورة الاستفادة من خدمات المركز وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تنمية مهارات الشباب ليصبحوا قادرين على تطوير مسارهم الوظيفي والتوجه نحو العمل الحر. قدم الندوة الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي وفريق عمل المركز والمتطوعون، حيث تعرف الطلاب على الخدمات التي يقدمها المركز وأوضح ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات الجهاز ومزايا الاستفادة منها والأنشطة التدريبية المجانية المزمع عقدها بمقر المركز وكذلك رحلات الزيارة للجهاز خلال العام الأكاديمي الحالي. تم عقد الندوة بكلية التجارة وبحضور الدكتور محمود عبدالرازق والدكتور عاطف حسن وعدد كبير من طلاب الفرقة الرابعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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