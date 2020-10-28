شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: ذكرى المولد النبوى الشريف مناسبة جليلة للتأمل والسكينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت السيدة انتصار السيسي، الأربعاء، المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف. وقالت انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبي الكريم، وهي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة، نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي فأصبح ما قدمه للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان. كل عام وأنتم بخير». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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