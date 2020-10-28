شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يطالب بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بالسوق السياحى وميدان المحطة وبلازا درة النيل بتصميمات موحدة وجمالية، بجانب إزالة العشوائيات من حديقة السلام وباقى الحدائق، مع زيادة المسطحات الخضراء.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمشروعات التطوير والتجميل وحديقة السلام، واعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود والإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحضارى والذى يستهدف إحداث نقلة نوعية لإبراز الشكل الجمالى لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه لحوالى 75% ومن المخطط إنهاءه مطلع العام القادم، ليتوازى ذلك مع تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة المهنية للعاملين بالمشروع، وأيضاً الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .

وأكد على أهمية التنسيق الحضارى بالنسبة لمكونات مشروع التطوير والتجميل وإرتباطه بالرؤية البصرية للوحة الجمالية لنهر النيل ومقابر النبلاء وخاصة بالنسبة للنصب التذكارى وأيضاً شلالات المياه والنافورة الرئيسية الراقصة، بالإضافة إلى الإلتزام بخط التنظيم بالنسبة للمحلات القائمة أو التي سيتم إنشاؤها، فضلاً عن الإلتزام بالشكل واللون والموحد لواجهات المبانى واليافطات لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.

وشدد اللواء أشرف عطية على قيام شرطة المرافق ومجلس مدينة أسوان بإحكام السيطرة الأمنية والتنفيذية على حديقة السلام مع إزالة العشوائيات، علاوة على رفع كفاءتها وزيادة نسبة المسطحات الخضراء وظهور الزينة لإعادة رونقها الجمالى وتلاحمها مع مشروع التطوير والتجميل لميدان المحطة وبلازا درة النيل .

وخلال الجولة الميدانية حرص محافظ أسوان على الإستماع للعديد من شكاوى ومطالب المواطنين حيث أمر بدراستها والعمل على تلبيتها في إطار روح القانون لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

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