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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتصويب خطأ مطبعى فى منهج دراسات الصف السادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تصويب خطأ مطبعى بكتاب الفصل الدراسى الأول فى مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائى طبعة 2020 - 2021.
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنا الجملة الواردة فى الكتاب هى: أنه" يعيش حوالى 42.4% فى البيئة الزراعية الريف، والباقى الباقى ويمثل 57.6% فى المناطق الحضرية" تصوب إلى 57.6% فى الريق والنسبة الباقية 42.4% فى الحضر.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت فى وقت سابق، فى بيان لها اليوم الإثنين، أنه تردد فى الساعات الأخيرة خبر عن وقوع خطأ فى كتابة آية من القرآن الكريم فى كتاب الصف الخامس الابتدائى.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم بأن الصورة المتداولة من النسخة التجريبية للكتاب المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام 2016، وتم تدارك الأمر بعد ذلك، وعليه فلا شأن للمناهج المصرية به.
وتابعت وزارة التربية والتعليم : نرجو عدم تداول أي خبر عن المناهج إلا بعد العودة لديوان الوزارة أو التأكد بأنفسكم من الكتب التي بين أيديكم.
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