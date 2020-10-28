شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجى يؤكد: "أنباء الشرق الأوسط" من أكثر المؤسسات الصحفية التزاما مهنيا وماليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بانضباط أداء وكالة أنباء الشرق الأوسط مهنيا وماليا، مؤكدا أن الوكالة من أكثر المؤسسات الصحفية الملتزمة في تقديم ميزانياتها بشكل دورى وأكثرها أداء للاستحقاقات الواجبة عليها .

ودعا الشوربجي، خلال حضوره أولى اجتماعات مجلس إدارة الوكالة بتشكيله الجديد برئاسة الأستاذ على حسن رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير، وحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، إلى أهمية تضافر الجهود بين أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس للنهوض بأداء المؤسسة، مؤكدا أن مجالس الإدارات هي صاحبة السلطة لتسيير وتصريف جميع شئون المؤسسات، ومحذرا من أن الخلافات داخل المؤسسات لاتفيد بل تهدم وتتسبب بأضرار لجميع العاملين .



وشدد على استعداده التام لتقديم الدعم والمساعدة لجميع المؤسسات الصحفية حتى تستمر في أداء رسالتها الإعلامية والتثقيفية والتنويرية، مؤكدا حرصه على استمرار عمل هذه المؤسسات .

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وأشار الشوربجى إلى أن الصحف الورقية ستستمر في أداء دورها ولن تتوقف، لافتا إلى أهمية ترشيد الإنفاق وأن تقتصر التعيينات داخل المؤسسات على حاجة العمل الفعلية وأن يكون مد الخدمة فوق سن الستين قاصرا على حاجة المؤسسات الفعلية لهذه الخبرات والكفاءات .



وقال إن بعض المؤسسات لديها كثافة في أعداد العاملين والإداريين بما يفوق أعداد الصحفيين بأضعاف بما لايعود بالنفع على المؤسسة ويؤثر على ميزانياتها .

وأكد ضرورة الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية لصقل مواهب العاملين في كافة القطاعات وبرامج التدريب التفاعلي، موضحا أن الهيئة الوطنية للصحافة قامت مؤخرا بتنظيم 14 دورة تدريبية شملت معظم التخصصات وأنها مستمرة بتنظيم العديد من هذه الدورات المتخصصة لتحقيق الاستفادة للمشاركين فيها .

ودعا إلى الاهتمام بمواقع المؤسسات الصحفية الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الأجيال التي تجيد التفاعل مع هذه الأدوات، موضحا أهمية طرح الأفكار والرؤى التي تساعد على تنمية وزيادة الموارد، طرح أفكار جديدة خارج الصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول وحسن استغلالها لتعود بالنفع على المؤسسات وتضيف موارد جديدة لميزانياتها .



من جهته، أكد الأستاذ على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حرص الوكالة على مواصلة تقديم رسالتها الإعلامية المتميزة باعتبارها أكبر وأعرق وكالة أنباء إقليمية بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم اعتبارا من الغد وعلى مدى عدة أسابيع قادمة استكمال عملية رقمنة سائر قطاعات الوكالة بما يتواكب مع الجهود التي تقوم بها الدولة بهذا الشأن وبما يساهم في تطوير وتحديث منظومة العمل والأداء وترشيد أوجه الإنفاق .

وقال على حسن إنه سيتم أيضا تنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمنظومة الأداء للعاملين بقطاعات الوكالة المختلفة من خلال الاستعانة بخبرات من القامات التقنية والصحفية وكذلك الخبراء والأكاديميين في مختلف التخصصات، وأوضح أن مجلس الإدارة سيخصص جلسات خاصة لمناقشة سبل العمل على زيادة موارد المؤسسة في ضوء المتاح لها من موارد .



وفي أعقاب ذلك، باشر مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط مناقشة جدول الأعمال وبحث الأفكار المطروحة من جانب الأعضاء .

كان المجلس وافق بالإجماع في بداية الاجتماع على إرسال برقية تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي .