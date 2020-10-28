شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يكلف محامى النقابة بتحرير محضر ضد ولى أمر اعتدى على معلم بسلاح أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى بحضور محامى النقابة كل الإجراءات القانونية لحماية حق المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي، معلم خبير لغة عربية بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، المعتدى عليه بسلاح أبيض من قبل ولى أمر طالب، مما أدى إلى إصابته فى قدمه اليسرى، وتم نقله إلى المستشفى العام بسمنود وقررت اللجنة الطبية إجراء عملية شرائح ومسامير بقدمه.

وأعرب الزناتى، فى بيان، عن بالغ غضبه لاستمرار حالات الاعتداء على المعلمين داخل المدارس، مشدداً على أن التجاوز فى حق أى معلم أمر مرفوض تماماً، وأن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع عن حق المعلم عبدالمنعم سعد السنبختى.

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وطالب نقيب المعلمين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة إيجاد حلول فعالة لضبط دخول أولياء الأمور إلى حرم المدرسة لمنع حالات الاعتداء عليهم، مع ضرورة وجود تشريع لتجريم مثل هذه الاعتداءات التى كثرت بشكل ملحوظ.

من جانبه قال هشام الغلبان، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسمنود، إن محامى النقابة توجه إلى مركز الشرطة وتم عمل محضر رقم 20755 / 2020 جنح سمنود، وتم إلقاء القبض على ولي أمر الطالب المعتدى على المعلم، وسيتم عرضه على النيابة.

كان ولي أمر أحد طلاب مدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، قد تعدى على معلم داخل مدرسته، مستخدماً سلاح أبيض، بعدما استدعت المدرسة الأول، لقيامه ابنه بالتطاول على معلمة الفصل ومشرف الدور.