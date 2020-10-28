مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط يبعث برقية تأييد للرئيس السيسى فى اجتماعه الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث مجلس ادارة وكالة أنباء الشرق الأوسط برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في أولى اجتماعاته أكد فيه وقوفه صفا واحدا خلف قيادته الرشيدة للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن في مواجهة التحديات المحيطة ودعما لجهوده لتحقيق التنمية الشاملة واستكمال مسيرة التقدم والنماء . .
وفيما يلي نص البرقية ...
بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيســـــى
رئيس جمهورية مصر العربيـة
يشرفنى بالاصالة عن نفسى ونيابة عن جميع زملائى وزميلاتى بوكالة أنباء الشرق الأوسط بصفة عامة ومجلس إدارتها بصفة خاصة فى أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد وبحضور السيد المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن نؤكد لسيادتكم تأييدنا الكامل لجهودكم المخلصة فى الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن فى مواجهة التحديات المحيطة بنا وبالمنطقة وكذلك جهودكم فى تحقيق التنمية الشاملة واستكمال جهود مسيرة التقدم وازدهار الوطن.
كما نجدد العهد لسيادتكم بأن نظل دوماً جنوداً أوفياء لسيادتكم وللوطن فى المواجهة والتصدى لمحاولات نشر الأكاذيب وتزييف الوعى ونشر الفوضى عبر ما تتمتع به وكالتنا من حرص دائم على نشر المعلومات الصادقة بكل دقة وأمانة وسرعة لمجريات الأحداث المحلية والدولية لاسيما وأننا أكبر وأعرق وكالة أنباء أقليمية فى منطقة الشرق الأوسط إلى جانب مواصلة دورنا فى عمليات التنوير والتوعية عبر سلسلة الندوات والحوارات التى تهدف إلى تبصير الرأى العام بحقيقة ما يجرى على أرض مصر من انجازات وجهود فى مواجهة التحديات واستكمال لمسيرة البناء والتقدم والازدهار فى كافة مناحى الحياة .
ودائماً نؤكد لسيادتكم وقوفنا خلف قيادتكم الرشيدة والمخلصة ، داعين الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم .
علـــــى حســــــــن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير
وكالة أنباء الشرق الأوسط
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