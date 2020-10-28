شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ المكرمين فى احتفال المولد ويشكر الرئيس على تكريمهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المكرمين في احتفال المولد النبوي الشريف، كما شكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريمهم. وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم إن المكرمين هم كلا من: 1. الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الأسبق , وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 2. الدكتورة مها عقل عميدة طب الأزهر بنات الأسبق ورئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 3. عبد الحكيم بهجات وكيل وزارة الأوقاف السابق لشئون البر والأوقاف . 4. الشيخ علي الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) . Advertisements 5. الشيخ علي عمر عبد الفتاح إمام وخطيب بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء . 6. الدكتور عيد خليفة مدير إدارة المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية . وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية الوزارة بالمولد النبوى الشريف، أكد فيها أن كل علماء الأزهر والأوقاف معه في معركة الوعي وبناء الوطن وعلى الجبهة متى لزم الأمر، وقال وزير الأوقاف: بُعِثَ نبينا (صلى الله عليه وسلم) ليتمم مكارم الأخلاق ، ومن مكارم الأخلاق الوفاء ورد الجميل , فحين خرج نبينا (صلى الله عليه وسلم) إلى الطائف ولقى من أهلها أشدّ مما لقى من أهل مكة عاد إلى مكة مرة أخرى فدخلها في جوار رجل مشرك وهو المُطْعِم بن عَدِيّ , فلما كان يوم بدر وكلموا النبي (صلى الله عليه وسلم) في إطلاق الأسرى قال : "لو كان المُطْعِم بن عَدِيّ حيا فكلمني فيهم لأطلقتهم له" ، أي لأطلقت سراحهم إكرامًا له وردًا لجميله .

الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الدكتورة مها عقل عميدة طب الأزهر بنات الأسبق ورئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

عبد الحكيم بهجات وكيل وزارة الأوقاف السابق لشئون البر والأوقاف

الشيخ علي الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة

الشيخ علي عمر عبد الفتاح إمام وخطيب بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء

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