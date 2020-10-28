استمع إلى دعاء ومناجاة بصوت الشيخ الطاروطى فى ذكرى المولد النبوى.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصرى، المصريين عبر موقع ”الخليج 365”، بمناسبة ذكري المولد النبوى، هذا الدعاء: "الهى مددنا ايدينا اليك ووجهنا وجهنا إليك، وألجأنا ضهرنا إليك وفوضنا أمرنا كله إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فأرحمنا يا ذا الجلال والإكرام فهذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا وفقرنا ظاهرا بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، إلهى تقطعت بنا الأسباب إلا إليك وأغلقت دوننا الأبواب إلا إليك ولن يبقى لنا سندا ولا مددنا ولا عونا إلا أنت يا الله فصل ربى على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم آمين"

يذكر أن المجلس الدولى للعالم الإسلامى، ومقره المملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور موسى أباظة، أصدر قراراً بتعيين القارئ المصرى، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتليفزيون، رئيسا للهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم بالعالم الإسلامى.

القارئ عبد الفتاح الطاروطى

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وقال الشيخ "الطاروطى" لـ"الخليج 365"، إن هذا القرار جاء تتويجاً وتشريفاً على مجهوداته من خلال معهد الطاروطى لدعم كل أصحاب المواهب القرآنية والعمل على تنشيط الحياة القرآنية داخل وخارج مصر، فضلا عن استقبال المواهب من كل أنحاء العالم من بنجلادش والهند وأفغانستان والأردن، جاءت رغبة فى تعلم القرآن والإعداد الجيد أن يكون قارئ جيد فاهم لكل أحكام التجويد، موضحا: أن هذا المجلس تابع عن قرب كل هذه المجهودات القرآنية للاستعانة بهذه الأفكار ونشرها بين العالم الإسلامى لكى يستفيد منها الجميع من كل أنحاء العالم.

يذكر أن الشيخ "الطاروطى" نشأ فى قرية طاروط، إحدى قرى الريف المصرى، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ولد عام، 1965، وعندما أتم الثالثة من عمره، أرسله والده إلى كتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، واكتشفه شيخ الكتاب الشيخ عبد المقصود السيد النجار، وأثنى على أنه وجد بعض النغمات القرآنية تخرج منه، وأتم حفظ القرآن وعمره 8 سنوات، وكان للشيخ النجار الدور الأهم فى حياته، حيث آمن بموهبته وبدأ يتيح له الفرصة لتلاوة القرآن فى مأتم القرية، والانطلاقة الحقيقة كانت فى مدينة الزقازيق، حيث كان يعيش مع خاله أثناء دراسته بمعهد الزقازيق الأزهرى، حيث كانت الإذاعة الصباحية بالمعهد قاصرة على "الطاروطى" وارتدى العمامة وعمره 11 سنة، وقرأ بجوار كبار الكتاب أمثال الشيخ سعيد عبد الصمد والشيخ محمد الليثى، والشيخ الشحات أنور، والشيخ محمد هليل، إلى أن أكمل دراسته وتخرج من كلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية بتقدير عام جيد جدا.

وبدأ صيته عالميا، برحلة قرآنية سنة 1996، بدعوة من المركز الإسلامى فى أوكلاند التابعة لولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، وفى عام 2000 سافر إلى إسبانيا بدعوة شخصية لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك بالمركز الإسلامى المعروف باسم مسجد الملك خالد، وقام بإلقاء الدروس الدينية للسيدات بعد صلاة العصر وفى المساء للرجال، وكان ثمرة ذلك أن أسلم على يده عدد من السيدات أصبحت واحدة منهن داعية إسلامية، ووهبت نفسها لنشر رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وحصل على الدكتوراه الفخرية، من الجامعة الإسلامية البنورية فى باكستان، تقديرا لدوره فى خدمة القرآن الكريم، وبذلك يصبح ثانى قارئ يحصل عليها بعد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.