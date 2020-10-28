شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المصطفى.. رائعة الفنان مصطفى حمدي دفاعاً عن الرسول عليه السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت حديثاً أغنية جديدة للفنان مصطفى حمدي، بعنوان " محمد المصطفى"، يدافع فيها عن الرسول عليه السلام.
وتقول كلمات الأغنية التي نالت إعجاب المتابعين، "ماسموش محمد بس.. دا مصطفى ومحمود.. وفي السما كان أحمد وفي الكتاب موجود.. اسمه أبو القاسم الماحي للذنوب.. اسمه رحيم ورؤوف.. كامل مفيهش عيوب"
ونالت كلمات الأغنية أيضا الكثير من الثناء، فضلا عن الأداء الهادئ المناسب لطبيعة الأغنية، والموسيقى المميزة، التي تدخل القلب بمجرد سماعها.
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