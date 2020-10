شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ويبينار دولى لوضع تصور لمستقبل مؤسسات التعليم العالى بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان الويبينار العلمى الدولى"استشراف المستقبل: تصور لمستقبل الشراكات الدولية بعد جائحة كورونا "Beyond the Curve: Visualizing Partnerships in Post-Pandemic Environment"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، أدارت الويبينار الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية من خلال استضافة خبراء دوليين من قارات العالم المختلفة وهم البروفسور فيديا يرافديكار من الجامعة الدولية بالهند، والبروفيسور كريج ألوم من فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور إسيل بن هجان من جامعة نكروما للعلوم والتكنولوجيا فى غانا، وأبو بكر فتح الله رئيس مكتب الشراكات الدولية بجامعة برمنجهام فى المملكة المتحدة.

وتضمن اللقاء تناول التحديات التى تواجهها الشراكات الدولية بمؤسسات التعليم العالي ما بعد جائحة كورونا، ومؤشرات الأداء للحفاظ على استدامة الشراكات، وأفضل الممارسات وأكثرها تميزا على المستوى الدولى متضمنة السياسات والاستراتيجيات التى يمكن الاستفادة منها بمؤسسات التعليم العالى لتعزيز الشراكات الدولية فى شتى أنحاء العالم.

واختتم الويبينار بتصور لمستقبل الشراكات يتضمن سيناريو متفائل لاستدامة الشراكات الدولية وتطور أنشطة الحراك الأكاديمي ما بعد كورونا، وذلك من خلال التحول التدريجى نحو التدريس عن بعد، وتأسيس شراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لإيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على استدامة التعاون الدولى، وتطوير برمجيات ومنصات تعلم الكترونية بالتعاون مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية واستحداث وحدة مركزية بالجامعات لإدارة الأزمة، وأخيرا تأهيل المجتمع الجامعى للتكيف مع الأنشطة الدولية ما بعد جائحة كورونا، وتوظيف البحث العلمى والبرامج الدولية المشتركة لخدمة المجتمع.

وقد تم عقد البث المباشر للوبينار على القناه التليفزيونية الخاصة باتحاد الجامعات الافريقية و كذلك على صفحة الفيسبوك للمكتب الاقليمى لاتحاد الجامعات الافريقي NARO Academy أون لاين عن طريق الفيديو كونفرانس .

جدير بالذكر أن الويبينار شهد مشاركة من كافة جامعات العالم بالإضافة إلى مشاركة الجامعات المصرية المختلفة.