شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق "الأطباء" ونقيب أسوان يلتقيان مع وزيرة الصحة لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى كل من الدكتور منصور كباش نقيب أطباء أسوان، والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون، وسبل التواصل بين النقابة والوزارة. وأوضح أبو بكر، أن وزيرة الصحة أكدت حرصها على الأطباء، وأشادت بدور الأطباء، ووصفتهم بالأبطال في التصدي لأزمه كورونا.

وثمن أبو بكر التفاعل الإيجابي من وزيرة الصحة وترحيبها بتفعيل أواصر التواصل بين النقابة والوزارة، مؤكدا أن هدف الطرفين واحد، وهو الحرص علي الأطباء وصحة المواطن المصري.

كان قد قال الدكتور أبو بكر القاضي امين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة كان لها دور في دعم أسر الأطباء المتوفيين حيث تدعم النقابة اسره الشهيد ب 50 الف جنيه اما عن اتحاد المهن الطبية فهو يقدم دعم مادي لأطباء المصابين بمبلغ 20 الف جنيه وكذلك دعم لأسر الشهداء بمبلغ 50 الف جنيه حتى الأن تم صرق 71مليون ونصف للمصابين وحوالى 5مليون تعويضات لأسر الشهداء من اتحاد المهن اما دعم النقابة فجارى تجهيز الشيكات وصرفه.



وأضاف: وكذلك تم إعفاء أسر الشهداء من مصاريف أشتراك مشروع العلاج ، وهناك تواصل مع رؤساء بعض الجامعات ومع مشيخة الازهر لإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية، وسيتم إصدار كارنيه باسم أسرة الشهيد لتسهيل جميع التعاملات داخل النقابة او فى الجهات التى ستدعم الأسر فى الجامعات او المدارس، موضحا ان النقابة لا ترغب في الاعتماد علي التبرعات فقط لدعم صندوق دعم الأطباء ولذلك قامت النقابة برفع بسيط في قيمة بعض الخدمات المقدمة للاطباء داخل النقابة مثل الاشتراكات وإصدار الكارنيهات والشهادات وذلك بهدف دعم الصندوق.