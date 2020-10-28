شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف تتعامل طالبات الثانوية بالقاهرة مع التابليت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فيديو لحصة التربية الدينية للصف الثانى الثانوى، بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات إدارة الساحل التعليمية، شرح لآيات من القرآن الكريم وسبب نزولها، وكيف أسرى بالرسول وبعض المواقف التى تعرض لها النبى، ورصد الفيديو كيف تعاملن الطالبات مع التابليت خلال شرح المعلمة، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد بينهن للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى توافر المطهرات.

وفى السياق وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع العاملين فى العملية التعليمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى الفترة الحالية للعام الدراسى، مشددا على متابعة ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمعقمات فى المدراس بصفة مستمرة والتباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة فى الفصول، والحرص على تواجد الزائرة الصحية فى كل مدرسة، وكذلك الحرص على توفير جهاز الماسح الحرارى وضبطه.

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وطالب مدير المديرية، خلال اجتماعه مع قيادات المديرية و"الموجهين والمراحل والتجريبيات" بالاستعداد فورا عند حدوث اى ظرف طارئ داخل المدارس، مؤكدا على ضرورة تعليق جداول موضح فيها مواعيد المنصات التعليمية التابعة للوزارة لجميع المراحل الدراسية فى أركان المدرسة بشكل واضح للطلبة، وعلى كل موجه عام إعطاء تعليماته لفريق أون لاين التابع لمادته لتقديم المادة العلمية بأبسط الطرق والعمل على تعميق المفاهيم الأساسية للمادة على أن يكون العرض من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى.

وأشار محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات إلى ضرورة تطبيق استمارة المتابعة الإلكترونية الرقمية لأول مره اون لاين، وتم تصميمها من خلال ورش عمل تحت إشراف منال عزقول، مدير التوجيهات موجه عام الرياضيات بالمديرية وفريق العمل من موجهين وتم عرض نموذج من الاستمارة، ويتم إرسالها إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

كما مدير عام التعليم العام والتجريبيات على تفعيل استمارة المتابعة الإلكترونية وكيفية استخدامها على واتس كل موجه وفتح باب الحوار والمناقشة، وتبادل الآراء والمقترحات بين الموجهين للتعديل على الاستمارة، حرصا على أن يتم العمل بدقة وشفافية وحرصا على مصلحة الطلاب.