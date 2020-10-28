شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سلوفاكيا بالقاهرة: كبرى شركاتنا تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع فى تنفيذ مشروعات قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السيد" فالير فرانكو " سفير جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة.

خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها البطاريات البيولوجية وطائرات الدرونز, والصناعات الطبية ومنها أجهزة التنفس الصناعي المتنقلة للمناطق النائية وأجهزة طب الأسنان , إلي جانب بحث إشتراك الشركات السلوفاكية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

في هذا الصدد، أكد " التراس"أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية , مشيرا لأهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين البلدين وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة وتعزيز حجم التبادل التجاري, بما يرتقي للإمكانات التجارية والإستثمارية في البلدين.

Advertisements

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات السلوفاكية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية ,لافتا إلي بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه ,أشاد " فالير فرانكو " بالقدرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع،مشيرا أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة مشتركة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية .

, كما أعرب السفير السلوفاكي عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الإقتصادية، وزيادة حجم الإستثمارات السلوفاكية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة .