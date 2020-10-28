شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمه من الرئيس.. إمام مسجد الصحابة: أحلم بانتشار الأئمة بدول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على عمر عبد الفتاح هنو، إمام مسجد الصحابة بشرم الشيخ، إنه تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ومنحه وسام الدولة للعلوم والفنون من الدرجة الأولى، له فرحتان الأولى أن التكريم جاء فى ذكرى المولد النبوى الشريف والثانية أنه تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف هنو فى تصريحات لليوم السابع: "شعور بالفرحة خاصة التكريم جاء فى ذكرى المولد النبوى الشريف"، مؤكدا أنه دائما ما يسعى لتطوير ذاته وأنه يؤمن بأن لكل مجتهد نصيب

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واختتم إمام مسجد الصحابة بشرم الشيخ، أنه يحلم بأن ينتشر أئمة الأوقاف ودورها فى شتى بقاع الأرض خاصة بمن يجيدون اللغات الأجنبية فهناك الكثير من الأئمة يجيدون لغات الأجنبية، لافتا إلى انه فى مسجد الصحابة والمركز الإسلامى متخصص فى اللغة الفرنسية ومن صميم دورهم هو تصحيح صورة الإسلام للغرب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف: "هناك كلام كتير ونقاش ولغط كتير واحنا كمسلمين من كمال إيماننا أن إحنا نؤمن بكافة الديانات الأخرى ولا يستطيع مسلم أن يقول إنه كامل الايمان إلا إذا أقر واعترف من صميم قلبه بجميع الرسل.. نحترم جميع الرسل ونوقرهم لانهم المختارون من قبل الله"، مؤكدا أن الإساءة إلى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة، وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هى صورة التطرف، فلا يمكن أن يحمل المسلمون بمفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت.. نحن أيضا لنا حقوق فى الا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا.