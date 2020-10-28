شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن بدء صرف معاشات نوفمبر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، لصرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارا من يوم الأحد المقبل أول الشهر بجداول منتظمة لمنع التكدس وتزاحم المواطنين أمام المنافذ، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددها 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وذكر أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددها 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1 و4 أكتوبر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 5 و6 أكتوبر.



أما الشريحة الثالثة والبالغ عددها 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى 7 و11 أكتوبر الجارى مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.