شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لسيبها علينا.. الكهرباء تصلح محولا بعد احتراقه فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الكهرباء فى ردها على شكوى واردة لـ"الخليج 365" عبر خدمة صحافة المواطن باشتعال محول كهرباء أمام إحدى المدارس بشارع إسماعيل رمزي بجوار قسم مصر الجديدة، أنه بإحالة الشكوى إلى شبكات مصر الجديدة تمت الإفادة أنه نظرا لارتطام سيارة بعمودين جهد منخفض مما أدى إلى سقوط الأعمدة والأسلاك وحدوث قصر بالسويتش فيوز تسبب في احتراق قواعد المصهرات للخروجات المغذية للعمودين، وفور تلقي البلاغ تم التوجه للموقع وإصلاح العطل بالأعمدة والشبكة الهوائية ونقل الخروجات على سويتش فيوز جديد والتغذية الكهربائية حاليا مستقرة.

المحول بعد الصيانة

وكانت القارئة إيري سليمان من أهالى شارع إسماعيل رمزي بجوار قسم مصر الجديدة، أرسلت مناشدة إلى خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب اشتعال محول الكهرباء في الشرع أمام إحدى المدارس مما يسبب خطرا على الأهالى والأطفال، وأنهم قاموا بإخماد الحريق في المحول بواسطة طفايات حريق المدرسة.

المحول قبل الصيانة

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".

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