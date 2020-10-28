قرينة الرئيس: ما قدمه النبى للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف. وقالت قرينة الرئيس علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبي الكريم، وهي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة، نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي فأصبح ما قدمه للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان. كل عام وأنتم بخير"

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