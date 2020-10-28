شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السيسي يكرم علماء الدين في الاحتفال بالمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها حضور الرئيس السيسي لحفل وزارة الأوقاف للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، فضلاً عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

حبس سيدة كفر الشيخ صاحبة الـ73 فيديو إباحى 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد شفيق بركات، رئيس نيابة كفر الشيخ، حبس "س.م.ي" 33 سنة، المتهمة بممارسة الزنا، وإقامة علاقة غير مشروعة مع أحد الأشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الحماية المدنية بالشرقية تنقذ قطة من الموت بعد احتجازها بالطابق الثامن

فى لفتة إنسانية قام بها فريق من ضباط الحماية المدنية بالشرقية، لبى رجال الحماية المدنية، بلاغ مواطن عبر شرطة النجدة، لانقاذ حياة قطة قفزت من الطابق التاسع إلى الثامن وتعلقت بشرفة المنزل.

السيسى مدافعاً عن النبي في ذكري مولده: قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة.. مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد وليس التطرف.. رسالة الإسلام جاءت انتصارا لحرية الإيمان

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي أن الإساءة الى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة، وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هي صورة التطرف، ، مضيفاً:" لو 1% من المليار ونصف المليار مسلم كانت متطرفة يعني بنتكلم في حوالي 15 مليون دول ممكن يخربوا العالم لو حقيقي، ومعني كده ان النسبة أقل بكثير.. فلا يمكن أن يحمل المسلمون بأوزار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت.. نحن أيضا لنا حقوق في الا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا".

الإفتاء تدعو للاحتفال بالمولد النبوي وعدم الالتفات إلى المنكرين..موشن جرافيك

قالت دار الإفتاء المصرية: لا زال المسلمون من قديم الزمان يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستمعون إلى جهل الجاهلين ولا يلتفتون إلى إنكار المنكرين. وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن هذه الذكرى العطرة تحيي في قلوب الناس ما اندرس من معالم الخير؛ حيث يجتمع المسلمون في هذه المناسبة الطيبة لإعلاء القيم المحمدية، وتحقيق السلام والتسامح… يستلهمون من سيرته صلى الله عليه وسلم معاني الحق والجمال ويجددون في قلوبهم مبادئ التعايش وحب الوطن والسعي لعمارة الأرض كما قرر المولى عز وجل: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61].

السيسى: قضية الوعى من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحتفل اليوم معا بذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذى ارسى بالحكمة الموعظة الحسنة دعائم خالدة للانسانية باسرها ، فاحتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق ونبى الرحمة يستدعى كل معانى الرحمة في ديننا الحنيف ويذكرنا بان شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم تبيانا لقول الله وما ارسلنك الا رحمة للعالمين.

السيسى: رسالة الإسلام جاءت انتصارا لحرية الإيمان والاعتقاد وحرية الفكر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإسلام يعتمد على التعايش السلمى بين الناس جميعا، مشيرا إلى أن بناء الوعى الرشيد يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية، من أجل بناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وبين الحقائق والشائعات وبين الوعى الحقيقي والزائف

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السيسى: الإساءة إلى الأنبياء استهانة بقيم دينية رفيعة وجرح مشاعر الملايين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، هناك كلام كتير ونقاش ولغط كتير واحنا كمسلمين من كمال إيماننا إن إحنا نؤمن بكافة الديانات الأخرى ولا يستطيع مسلم أن يقول إنه كامل الايمان إلا إذا أقر واعترف من صميم قلبه بجميع الرسل..نحترم جميع الرسل ونوقرهم لانهم المختارون من قبل الله".

المرأة الحديدية تترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة للإطاحة بديكتاتور تركيا

أعلنت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشنار، عزمها الترشح في الانتخابات الرئاسية التركية، المقرر إجراؤها في عام 2023. وذكر موقع "تركيا الآن"، أن نائب رئيس حزب الخير يافوز أغيرالي أوغلو، أوضح أن الحزب قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمرشحته ميرال أكشنار، المعروفة بلقب «المرأة الحديدية»، في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

تنفيذ حكم الإعدام فى 4 متهمين تسببوا فى قتل 17 شخصا داخل ملهى ليلى بالعجوزة

نفذت مصلحة السجون نفذت، منذ يومين، حكم الإعدام شنقا بحق 4 أشخاص أدينوا في حادث حرق الملهى الليلي "بار الصياد" بالعجوزة، والذي راح ضحيته 17 شخصًا قبل عامين.

شوبير يكشف طلب مصر من الكاف تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا لـ9 نوفمبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مصر تقدمت بطلب للاتحاد الأفريقى الكاف تطلب فيه تأجيل نهائى دورى الأبطال الأفريقى لمدة ثلاثة أيام ليقام 9 نوفمبر المقبل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "مصر طلبت من الكاف تأجيل النهائى لـ9 نوفمبر لدواعٍ أمنية، والكاف يقدر مثل هذه الأمور جيداً، لكن حتى الآن ليس هناك قرار نهائى والكاف أعلن مراراً وتكراراً أنه لن يؤجل نهائى دورى الأبطال الأفريقى".

عدد المصوتين مبكرا بالبريد حتى الآن أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين فى 2016

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه رغم تبقى أسبوع على موعد التصويت الرسمى فى الانتخابات الأمريكية، فإن جموع الأمريكيين الذين تحركوا للإدلاء بأصواتهم مبكرا كانت كبيرة للغاية، حتى أن التصويت المبكر تجاوز حتى الآن نصف عدد الأصوات التى تم إحصاؤها فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بأكملها، وفقا لبيانات جمعها مشروع انتخابات الولايات المتحدة.

شيخ الأزهر: الرسوم المسيئة عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسؤولية

قال فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إننا لا نحتفل اليوم بشخص بل نحتفل بتجلى الإشراق الإلهى على الإنسانية جمعاء وظهوره في صورة رسالة الهية ختمت بها جميع الرسالات، مشيرا إلى أن انتشار الدين الإسلامي في العالم كان تحقيقا لمعجزة من معجزات النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

الرئيس السيسى يكرم عددا من علماء الدين خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من علماء الدين خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف.

شيخ الأزهر يعلن عن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبى محمد بلغات مختلفة

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن النبي صلى عليه وسلم تعرض في حياته وبعد رحيله لمثل ما يحدث الآن، ولكنه كان يتعامل بالصفح والإحسان والدعاء للجاهلين به بالهداية فقال: "اللهم اهدى قومى فهم لا يعلمون"، وقول الله تعالى: "فاصفح الصفح الجميل"، وقوله تعالى: "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".