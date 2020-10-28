شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعلن مستوى تاريخى لتحويلات العاملين بالخارج بـ27.8مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت البيانات الأولية التى أعلنها البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخى لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).

كما ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019).

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وجدير بالذكر تراجعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة أبريل/يونيو 2020 ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).