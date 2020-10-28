شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبى محمد بلغات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن النبي صلى عليه وسلم تعرض في حياته وبعد رحيله لمثل ما يحدث الآن، ولكنه كان يتعامل بالصفح والإحسان والدعاء للجاهلين به بالهداية فقال: "اللهم اهدى قومى فهم لا يعلمون"، وقول الله تعالى: "فاصفح الصفح الجميل"، وقوله تعالى: "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

وأضاف شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفال المولد النبوى الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: أنا استبشر كل الاستبشار بالأية الكريمة المعجزة التي تكفل فيها الله بالدفاع عن النبى في قوله: "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ".

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وأعن الدكتور أحمد الطيب عن إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنى الرحمة ورسول الانسانية يقوم على تشغليها على مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالعديد من لغات العالم، وكذلك تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق محمد صلى الله وعليه وسلم في مسيرة الحب والخير والسلام..

وفى نهاية كلمته قال الدكتور أحمد الطيب: "شكرا سيادة الرئيس.. ربنا يوفقكم.. ويهيئ لكم الأسباب للعمل على نهوض مصر.. وشكرا لحضرتكم وكل عام وأنتم بخير".