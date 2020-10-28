شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يثمنون كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف وتعليقه عن الأزمة الخاصة بالرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، تفاعلا وإعجابا كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أيدوا تصريحات الرئيس السيسي التي دعا فيها إلى التخلق بأخلاق رسول الإسلام في الخلاف والإساءة، وفي نفس الوقت عدم الاستهانة بمشاعر مليار ونصف مسلم حول العالم.

وتصدر هاشتاج باسم الرئيس السيسي، ترند "تويتر" في مصر، بعد انتهاء كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف وتعليقه عن الأزمة الخاصة بالرسوم المسيئة، وقال مغرد: " كل خوارج الوطن العربي يبغضون السيسي لأنه دمر مشروعهم وقضى على امالهم وفضحهم امام العالم وأظهر سوأتهم الاخلاقية بحسن أخلاقة ودينة".



تعليقات الهاشتاج



هاشتاج السيسى

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وعلق مغرد ثان: " مصر أقوى مصر أعظم مصر أخطر من أى وقت فاحذروها، عاشت مصر وعاش السيسي اللى معلى مقامها"، ووجه مغرد ثالث نصيحة قائلا: "قبل ما أى حد من جحافل عبيد الخليفة أبو ليفه على السوشيال ميديا بتوع نازلين لجل النبي يضحك عليك يا ريت تفكر شويه بعقلك وبعدين يا ريت متنساش اللي بيكلموك عن رسولنا الكريم هما نفسهم زعماء بيوت الدعارة واغتصاب ثروات الأوطان والمتاجرة بالاسلام نفسه".



تغريدات الهاشتاج



هاشتاج لدعم الرئيس السيسى

وأكد مغرد رابع بعد كلمة الرئيس السيسى في احتفالية المولد النبوي: " الرئيس عبد الفتاح السيسي من وجهة نظري هو خير من يمثل الإنسان المسلم السوي"، ومغرد أخير: "السيسي بيتكلم. استمعوا وانصتوا.. الله عليك يا ريسنا يا مشرفنا. كل سنة وأنت طيب يا ريس يا عظيم يا زعيم يا حبيب المصرين، تحيا مصر وعاش السيسي _كل سنه وانت طيب يا سيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف".



ترحيب بكلمة السيسى

وكانت قد بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من علماء الدين خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف.