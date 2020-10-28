- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي في ذكرى مولد النبي: سلام على من حمل الرسالة وأدى الأمانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتهنئة المسلمين بمولد الرسول محمد صلى الله عليه و سلم عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. وقال الرئيس: كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء.
واستكمل الرئيس: سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.
كل عام وأنتم بخير.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي في ذكرى مولد النبي: سلام على من حمل الرسالة وأدى الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.