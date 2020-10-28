شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: بايدن سياسى فاسد وستمتلك الصين الولايات المتحدة حال فوزه بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومه على منافسه فى الانتخابات الأمريكية، الديمقراطي جو بايدن، واتهمه بالفساد وسيطرة الصين على الولايات المتحدة حال وصوله للمنصب الرئاسي، وغرد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "جو بايدن سياسي فاسد. إنه يريد إرسال وظائف الامريكيين إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني. إذا فاز بايدن ، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة".



ترامب على تويتر

ودعا ترامب، الناخبين إلى انتخابه في المعركة الرئاسية لحماية بلاده مما اعتباره فساد منافسه بايدن، قائلا: "لم نقطع هذا الحد ونقاتل بشدة لتسليم بلادنا إلى مستنقع واشنطن الفاسد. في 11/3 يجب أن ننتهي من المهمة ونستنزف المستنقع مرة واحدة وإلى الأبد".

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه في حالة فوز جو بايدن، خلال الفترة القادمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فإنه لن يقدم أي شيء للولايات المتحدة الأمريكية. وقال: "زوج إنفانيكا ابنتي حقق السلام في الشرق الأوسط ويؤدى العديد من المهام ولا يريد أن يظهر كثيرا، كما أن ابنتي قامت بأدوار مهمة بالنسبة لعلاقات الولايات المتحدة مع عدد من الدول".

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وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي له بولاية ميتشجان، إنه بعد 7 أيام من الآن سيفوز بأربعة سنوات أخرى برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة منه إلى أنه سيحقق نجاح كبير في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن ولاية ميتشجان ستمنحه أصواتها بالكامل.

وقال الرئيس الأمريكي: "ما رأيكم في أسعار الوقود الآن، نحن وصلنا لأفضل وأقل أسعار الوقود الآن، واتخذنا العديد من الإجراءات للتخفيف عن الشعب الأمريكي، أما بايدن يطلق العديد من الكلمات دون أن يكون لديه القدرة على تفعيلها أو فعلها، لا تستطيع أي دولة أو شخص أن يقسم ظهر الولايات المتحدة، وهناك مئات مليارات الدولات تأتي من الصين، وقمت بفرض تعريفة ضريبية على تلك الأموال، وقدمنا 21 مليار دولار لهم".

وأضاف: "أوباما قال إنه يحتاج إلى معجزة للوصول إلى ما نحن فيه الآن صناعيا واقتصاديا، وجو بايدن يحاول أن يضع سكينه في ظهر العمال والمزارعين".