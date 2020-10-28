شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بالشرقية تنقذ قطة من الموت بعد احتجازها بالطابق الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية قام بها فريق من ضباط الحماية المدنية بالشرقية، لبى رجال الحماية المدنية، بلاغ مواطن عبر شرطة النجدة، لانقاذ حياة قطة قفزت من الطابق التاسع إلى الثامن وتعلقت بشرفة المنزل.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أحد المواطنين لشرطة النجدة، بتعلق قطة بشرفة منزل بالطابق الثامن ببرج بمنطقة القومية دائرة قسم ثانى الزقازيق.

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على الفور وجهت الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، عربة إنقاذ برى، وتم انقاذ القطة، وهذه ليست المرة الأولى التى تتجاوب فيها الحماية المدنية بالشرقية مع بلاغات المواطنين فى إنقاذ أرواح الحيوانات.