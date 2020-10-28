شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: قضية الوعى من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحتفل اليوم معا بذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذى أرسى بالحكمة الموعظة الحسنة دعائم خالدة للإنسانية بأسرها، فاحتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق ونبى الرحمة يستدعى كل معانى الرحمة في ديننا الحنيف ويذكرنا بأن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم تبيانا لقول الله وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف، أن مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد من خلال السماحة واليسر وليس التطرف والتشدد والعسر، مؤكدا أن قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معانى النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم ويعتمدون على تفسيرات خاطئة لها مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها لنحمى المجتمع والدولة من مخططات التخريب.