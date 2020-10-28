شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الاستعلاء بممارسة قيم الحرية ضرب من ضروب التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالفتاح السيسي، إن المرؤة والخلق الحسن في النهاية له السيادة فى النهاية، مضيفا فى كلمة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: "أعتقد ولا أظنني خاطئا عندما أرى أن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية ضرب من ضروب التطرف عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى: الاستعلاء بممارسة قيم الحرية ضرب من ضروب التطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.