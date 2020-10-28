شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ناصحا المسلمين: إذا كنت تحب النبى محمد.. فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليقا عن الأزمة الخاصة بالرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجب أن نتوقف ونتدبر الأمور التي نتحدث فيها ولا أوجه أي كلمة إساءة أو لوم لأحد ولكن بقول الأمر يتطلب مراجعة مع النفس لينا كلنا ومش بتكلم عن مصر بس.. كفا إيذاء لنا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في احتفال المولد النوبى الشريف فى مركز المنارة: "أنا بقول لكل المسلمين في مصر وبره مصر.. إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب بأدبه.. وتخلق بخلقه.. بتحب النبى صحيح.. وقولت الكلام قبل ده .. يا ترى أنت متقن لعملك.. يا ترى أنت صادق في كلمتك.. بتحترم الناس وبتحافظ على حقوقهم".

وقال الرئيس السيسى: "سعينا إلى احترام اشقائنا في وطننا.. ولما عملنا ده كان الهدف منه أننا نأكد لهم أن مساحة الاحترام والتقدير والمحبة للآخرين.. لكل الآخرين موجودة.. حتى لو فيه معتقدات أخرى احترمنها.. تم قبولها واحترامها.. لن تجتمع الناس على دين واحد.. الناس اللى في مصر وبره مصر.. أن عشت في مجتمع عليكم احترام قيمه ومبادئه".