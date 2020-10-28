شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الإساءة إلى الأنبياء استهانة بقيم دينية رفيعة وجرح مشاعر الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف: "هناك كلام كتير ونقاش ولغط كتير واحنا كمسلمين من كمال إيماننا إن إحنا نؤمن بكافة الديانات الأخرى ولا يستطيع مسلم أن يقول إنه كامل الايمان إلا إذا أقر واعترف من صميم قلبه بجميع الرسل.. نحترم جميع الرسل ونوقرهم لانهم المختارون من قبل الله".

وأكد الرئيس السيسي، أن الإساءة الى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة، وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هي صورة التطرف، فلا يمكن أن يحمل المسلمون بمفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت..نحن أيضا لنا حقوق في الا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا.