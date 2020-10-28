السعودية تصرف نصف مليون ريال لذوي المتوفى بكورونا من العاملين بالصحة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أن مجلس الوزراء السعوي أصدر قراراً مهما بشأن وفيات كورونا، حيث وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف نصف مليون ريال سعودي لذوي كل متوفي بكورنا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن هناك قرارات مهمة صدرت عن مجلس الوزراء السعودي - عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشف الملحق العمالي بالرياض، أن هذه القرارات كان من أبرزها صرف مبلغ مقداره نصف مليون ريال لذوي المتوفي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أو عسكرياً، وسعودياً كان أو غير سعودي، على أن يسرى ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في 2 مارس 2020 الموافق 7 رجب 1441 هجرية.

يذكر أن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمملكة كان لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين، ولم يفصح عن وجوده لدى المنفذ السعودي، وقامت وزارة الصحة في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس وتم عزلة في المستشفى، والتعامل مع الحال وقتها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.