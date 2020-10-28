أمن القاهرة: سقوط عاطل بـ 8 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط عاطل بحوزته 8 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه في الزيتون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد بضبط عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من نبات البانجو وزنت 8,800 كيلو جرام، وكمية من الحشيش، مبلغ مالي، وكمية من المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول - ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.