سقوط مسجلة آداب تدير صفحة لترويج الدعارة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على مسجلة آداب، لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت بقيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإلكترونية، وعرض صور فتيات ونشر بعض العبارات تبدى خلالها الاستعداد لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية وتبين أنها (بدون عمل – مقيمة بمحافظة القليوبية – لها معلومات جنائية).

وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن الطريق الموقع وأضافت بإنشائها للصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط (هاتف محمول) بحوزتها، بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطها الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.