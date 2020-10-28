الداخلية تُشارك في احتفالات "اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الرعاية الاجتماعية وعدد من ذوى الإعاقة البصرية من طلبة مدارس المكفوفين (100 طفل) للاحتفال بتلك المناسبة، بمقر اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، وإهدائهم (عصا بيضاء وشنط المدارس وحلوى المولد النبوي الشريف) .

كما استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية 10 من ذوى الإعاقة البصرية، بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وإهدائهم (عصا بيضاء) .

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحسانا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

جاء ذلك استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.