عبر الإنترنت.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الآداب، عاطل لقيامه بالاشتراك مع سيدتان، بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وإحتوائها على صور فتيات وبضع العبارات التي يبدى خلالها عن استعداده لإحضار فتاتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وتبين أنه (بدون عمل – مقيم بدائرة القسم)، وبرفقته (سيدتان – مقيمتان بمحافظة القاهرة – لإحداهن معلومات جنائية) .

وبمواجهة المتهم الأول أقر بتسهيل واستغلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب للسيدتان عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضاف بإنشائه الصفحة المُشار إليها لذات الغرض.

وبمواجهة السيدتان أيدن ما جاء بأقوال المتهم، كما تم ضبط (3 هواتف محمولة) مع المتهمين، أحدهم خاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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