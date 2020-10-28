الأمن العام: ضبط 40 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 44 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 40 قطعة سلاح ناري، و89 قضية مخدرات، وتنفيذ 44322 قضائي متنوع.

كما أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث متنوعة، و15 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و203 دراجة نارية مخالفة، و19199 مخالفة مرورية، وفحص 43 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.