أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4546 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1764مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و226مخالفة السير بدون تراخيص، و11دراجة نارية مخالفة، و31مخالفة شروط الترخيص، و16مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.