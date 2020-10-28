بـ 90 طربة حشيش.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الكيف بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمكافحة المخدرات، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بحوزتهم، 90 طربة لمخدر الحشيش في محافظة الشرقية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، رصدت نشاط أحد التشكيلات العصابية (عاطلان–سائق)، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم، وضبطهم وبحوزتهم (90 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالي- و3 هاتف محمول)، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا بما جاء بالتحريات، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي (660.000 –ستمائة وستون ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.