"الداخلية: ضبط شخص متهم بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنيا، لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 41 مليون جنيه حصيلة نشاطه الاجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات حيال العنصر المشار إليه، بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (41 مليون جنيه) تقريباً

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.