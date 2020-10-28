شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير طرق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات العمل في تطويرورفع كفاءة عدد من محاور وطرق المحافظة، في إطار الطفرة الملموسة في مجال مشروعات الطرق التي تتم بنطاق المحافظة، تماشيا مع مختلف المشروعات القومية الجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الغضبان، لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق، بحضور المستشار ابراهيم عبدالغفار مستشار المحافظ للاستثمار، واحمد زغلف رئيس حى الجنوب والمهندس سيد خلف مستشار المحافظ للمساحة ومهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان ومهندسة ابتسام القشاوى مدير مديرية الطرق.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديرة مديرية الطرق بشأن نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال تطوير ورفع كفاءة شارع نهضة بورسعيد «البترول سابقا» وشارع الرحاب، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية على أعلى درجة من الكفاءة، نظرا لأهمية المنطقة والتى تعتبر امتدادا لمحور ٣٠ يونيه وواجهة بورسعيد من جهة الجنوب، وتكتسب أهمية خاصة بعد بدء تشغيل الميناء البرى الجديد، لافتا أن أعمال التطوير التي تتم تشمل أيضا توسعة الأرصفة لمنع التكدس والاذدحام وتخفيف الضغط على شارع ٢٣ ديسمبر، بما يستوعب الحركة المرورية التي ستشملها المنطقة.