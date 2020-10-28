شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرقية»: حملات مكثفة لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في الحصول على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق، للمرور والتفتيش على المشتركين، وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات، أسفرت الجهود عن تحرير 10 محاضر لمواطنين بمركز ومدينة ديرب نجم لمخالفتهم شروط التعاقد.

أضاف رئيس الشركة، أن جهود لجان التفتيش بحي السادات التابع لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق أسفرت عن اكتشاف وصلات خلسة وعدم وجود عداد بمنزل أحد المواطنين، كما تم تحرير محضر مخالفة شروط التعاقد لاستغلال الوصلة المنزلية لأعمال تجارية، فضلا عن متابعة حالة العدادات بالمنطقة، والتأكد من سلامة عملها ومطابقتها بقراءات الفواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن سداد المتأخرات.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن وهي هاتف أرضي ١٢٥، ومحمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨، واتس أب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨، مؤكدا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً، وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين، للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف، ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.