شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتفقد أحد مصانع القطاع الخاص لتصنيع الأتوبيسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أحد مصانع القطاع الخاص لصناعة الاتوبيسات بمدينة العاشر من رمضان.

وشاهد الوزير خطوط إنتاج كافة أنواع الأتوبيسات والميني باصات كما شاهد أول إنتاج للمصنع من الاتوبيسات ذات التكنولوجيا العالمية وأول انتاج للمصنع من الميني باصات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي صنعت بأيدي مصرية حيث أكد على أهمية هذه النوعية من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وعلى أهمية مثل هذه النوعية من المصانع، التي تساهم في توطين صناعة النقل بمصر، خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد.

واشار وزير النقل ان توطين مثل هذه الصناعات سيساهم في توفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية ومواكبة خطط الدولة التنموية وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.