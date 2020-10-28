شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يناقش خطة رصف عدد من الشوارع ببلاط الإنترلوك بنطاق شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة موقف رصف الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم ببلاط الإنترلوك بمكتبة بالديوان العام، ضمن خطة المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبدالدايم، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والأستاذ سمير عتريس، رئيس حي غرب، والأستاذ صفوت معوض، رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتناول الاجتماع مناقشة تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بشأن إعداد حصر شامل لعدد من شوارع الأحياء الترابية المتفرعة من الشوارع الرئيسية، والتي أقل من 6 متر لإمكانية رصفها ببلاط الإنترلوك، وذلك للحد من تجمعات مياة الأمطار والظهور بالمظهر الجمالي للمدينة، حيث وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بتكثيف الأعمال لزيادة نسب التنفيذ وسرعة النهو ورد الشيىء لأصله، وإعداد تقرير مفصل بما تم بهذا الشأن.

وأوضح رئيس حي غرب شبين الكوم، أنه جاري طرح وتنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك بـ34 شارع بحي غرب شبين الكوم، ومنها شارع النحل من شارع اسكاروس حتى طريق الماي الجديد بطول 60 متر، وامتداد شارع مسجد الرحمن الرحيم من شارع القلفاط بطول 40 متر، وامتداد شارع الشبلنجى من طريق الماى بطول 40 م، وكذا شارع البرلس من شارع دنشواى بطول 30 متر، وشارع المنوفي من شارع اسكاروس بطول 40 متر، وشارع درب فاضل بطول 600 متر و15 شارع متفرع من شارع الجلاء القبلى حتى السكة الحديد بطول 3000 متر، فضلا عن عدد 3 شارع من شارع مصطفى النجار بطول 180م بتكلفة ما يقرب من 6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كل الشوارع مكتملة المرافق، وتم إزالة العوائق والإشغالات التي تعترض التنفيذ لضمان سرعة إنهاء الاعمال.

وأفاد رئيس حي شرق بأنه جاري طرح أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد 13 شارع بتكلفة 4 مليون و170 ألف جنيه، ومنها شارع نجيب شلبي بطول 50 متر، وشارع الجناين بطول 300 متر، وشارع الإخلاص بطول 80 متر، ومتفرعات من سعد سالمان بطول 140 متر.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية، بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كل أعمال طرح وتنفيذ رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات التي من شانها تعوق أعمال التنفيذ مع التأكيد على مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومراعاة الميول لمطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

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