شكرا لقرائتكم خبر عن «غراب» يهنئ أهالي الشرقية بالمولد النبوي ويناشدهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصري، ‏وأبناء محافظة الشرقية، وأعضاء الجهاز التنفيذي، ونواب البرلمان، وأعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يديم على أبناء الشرقية دوام التوفيق، والمزيد من التقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

أكد المحافظ أن الدولة لم تدخر جهداً في وضع الخطط الإستباقية للسيطرة على انتشار الفيروسات المعدية، بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع، مطالباً الجميع بالتكاتف والتعاون من أجل حماية الوطن والمواطنين.

وناشد محافظ الشرقية جموع المواطنين من أبناء المحافظة، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة انتشار العدوى بالفيروسات وعبور هذه المرحلة بسلام.