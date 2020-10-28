شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 76 موظفاً للتحقيق بمدينة الأقصر للإهمال فى العمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، عن تحويل عدد من الموظفين للتحقيق للإهمال في العمل.
وقال عبدالحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش، إن الحملات والمتابعات المستمرة كشفت عن تحويل ٧٦ موظف من مختلف المناطق من تعليم وصحه وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشؤون القانونية وذلك بسبب إهمالهم في العمل، موضحاً أنه تم تحرير ٩٣ محضرا بإجمالي عدد ٧٦ موظفا وموظفة تم تحويلهم إلى الشؤون القانونية.
ومن جانبه، أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن إستمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة.
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