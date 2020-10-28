شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار في كنائس المنيا بعد قرار تشديد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاودت مطرانيات المنيا للأقباط الأرثوذكس، حالة الاستنفار، بعد صدور بيان جديد من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يشمل عددا من القرارات بشأن تشديد الاجراءات الاحترازية خلال الصلوات والخدمات، بالرغم من عدم مرور حوالي 3 أشهر على قرار فتح الكنائس مجددًا، عقب غلق استمر نحو خمسة اشهر من الغلق الكامل.
وكان البيان قد تناول خمس قرارات، بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على أبنائها من خطر انتقال العدوى.
وتفعيلا للقرارات بدأت الكنائس بتحجيم أعداد الحضور في أنشطة التربية الكنسية والاجتماعات؛ حيث لا تزيد سعة المكان عن 25% من السعة الأجمالية مع الحرص الشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ولا تزيد مدتها عن ساعة واحدة.
وفيما يخص صلوات الأكاليل والجنازات فقد تقرر ألا يزيد العدد عن فرد لكل دكة في الكنيسة، وإلغاء صلوات الثالث لحين إشعار آخر، ونفس الأمر ينطبق على صلاة الحميم، وإلغاء استقبال عزاء في قاعات الكنائس لحين إشعار آخر.
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