شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمرات والدعاية الانتخابية تشعل المنافسة بين مرشحي مجلس النواب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الشرقية منافسة شرسة بين المرشحين لعضوية مجلس النواب بدوائرها الثمانية، استعدادا لخوض الجولة الأولى من الانتخابات على النظام الفردي والقائمة والمقرر لها 7، 8 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والبالغ عددهم 247 مرشحا للمنافسة على 21 مقعدا فرديا متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب .

فيما كثف المرشحين من الدعاية للتعريف ببرامجهم الانتخابية، سواء بعقد المؤتمرات المباشرة مع الأهالي لنيل ثقة العائلات الكبرى والشباب كل في نطاق دائرته، أو من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تعليق اللافتات في الشوارع الرئيسية والفرعية، أو السيارات التي تحمل مكبرات الصوت التي تجوب شوارع القرى والمراكز للتنويه عن المرشحين ورموزهم الانتخابية، وحث الناخبين على الخروج للإدلاء بأصواتهم ومؤازرة كل مرشح على حدة .

وتضم محافظة الشرقية 8 دوائر انتخابية متمثلة في الدائرة الأولي ومقرها قسم أول الزقازيق، وتشمل مركز الزقازيق وقسم أول وثان الزقازيق ومدينة القنايات للمنافسة على 4 مقاعد فردية، والدائرة الثانية ومقرها مركز بلبيس وتضم مركز بلبيس وقسم أول وثان العاشر من رمضان للمنافسة على 3 مقاعد فردية، والدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح وتضم مركزي منيا القمح ومشتول السوق للمنافسة على 3 مقاعد فردية، أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوكبير وتشمل مركزي أبوكبير وههيا للمنافسة على مقعدين فرديين، والدائرة الخامسة ومقرها مركز ديرب نجم وتضم مركزا ديرب نجم والإبراهيمية للمنافسة على مقعدين فرديين، والدائرة السادسة ومقرها مركز فاقوس وتضم مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر للمنافسة على 3 مقاعد فردية، والدائرة السابعة ومقرها مركز أبوحماد وتضم مركز أبوحماد وقسم القرين للمنافسة على مقعدين فرديين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسينية وتضم مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وقسم الصالحية الجديدة للمنافسة على مقعدين فرديين .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات القادمة، بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، مؤكداً أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للمقار واللجان الانتخابية المحددة لاستقبال الناخبين والعملية الإنتخابية، والمقرر إجراؤها يومي 7 و8 نوفمبر من الشهر القادم .

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بعدم استخدام المباني والمنشآت الحكومية في أي دعاية انتحابية، والتنبيه على العاملين بعدم الاشتراك في حملات الدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مؤكدا أنه جاري التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي، وقوات الأمن لمراجعة المقار الانتخابية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وكذلك تأمين اللجان الانتخابية، فضلاً عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى مقار اللجان الانتخابية، والمشاركة في رسم خريطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية.

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