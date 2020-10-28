شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الإدارات الفائزة بجائزة التميز البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد مجلس جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، نتيجة الإدارات الفائزة بجوائز مسابقة التميز البيئى، والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات الأسبوع البيئى لهذا العام.

وأسفرت أعمال اللجنة المشكلة لتفقد إدارات الجامعة عن فوز الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالمركز الأول، والإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالمركز الأول مكرر، وفى المركز الثانى الإدارة العامة للمشروعات البيئية، الإدارة العامة للتفتيش الفنى ثانى مكرر، وجاءت الإدارة العامة للشئون الهندسية في المركز الثالث، والإدارة العامة للمشتريات ثالث مكرر، وفازت إدارة التأمينات والمعاشات بالمركز الرابع، والإدارة العامة للشئون الإدارية رابع مكرر.