شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الإدارات الفائزة بجائزة التميز البيئي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد مجلس جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، نتيجة الإدارات الفائزة بجوائز مسابقة التميز البيئى، والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات الأسبوع البيئى لهذا العام.
وأسفرت أعمال اللجنة المشكلة لتفقد إدارات الجامعة عن فوز الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالمركز الأول، والإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالمركز الأول مكرر، وفى المركز الثانى الإدارة العامة للمشروعات البيئية، الإدارة العامة للتفتيش الفنى ثانى مكرر، وجاءت الإدارة العامة للشئون الهندسية في المركز الثالث، والإدارة العامة للمشتريات ثالث مكرر، وفازت إدارة التأمينات والمعاشات بالمركز الرابع، والإدارة العامة للشئون الإدارية رابع مكرر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
106,877
-
تعافي
99,084
-
وفيات
6,222
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الإدارات الفائزة بجائزة التميز البيئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.