شكرا لقرائتكم خبر عن تعَرَّف على موعد صرف معاشك لشهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الاستعداد لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر، اعتبارًا من يوم الأحد الأول من نوفمبر، ويتم تقسيم أيام صرف المعاش وفقاً للشرائح على النحو التالي:

الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعًا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومي الأحد والإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر.

الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر.

الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلي من 2000 جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.



وأكدت الوزارة أنه تمت إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية حرصًا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، وإصدار تعليمات إلى جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية جميع ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلًا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

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